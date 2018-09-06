Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

İhbar üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki düğün salonuna giden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, düğünde gelin B.S'nin 14 yaşında, damat A.Y'nin 21 yaşında olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine B.S. polis ekiplerince çocuk şubeye götürüldü, A.Y'nin yanı sıra damat ile kız çocuğunun anne ve babası gözaltına alındı.
B.S'nin işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi. (AA)
Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı
Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum