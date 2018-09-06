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Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kendisinden 7 yaş büyük biriyle evlendirilmek üzere olan 14 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince düğün salonundan kurtarıldı.

İhbar üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki düğün salonuna giden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, düğünde gelin B.S'nin 14 yaşında, damat A.Y'nin 21 yaşında olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine B.S. polis ekiplerince çocuk şubeye götürüldü, A.Y'nin yanı sıra damat ile kız çocuğunun anne ve babası gözaltına alındı.

GELIN

B.S'nin işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi. (AA)

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