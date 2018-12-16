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Polis, durdurduğu kamyonetten kaçan koyunları güçlükle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 16:47 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kaçmaya çalıştığı kamyonet, yolu kesen polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polis, durdurduğu kamyonetten kaçan koyunları güçlükle yakaladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kaçmaya çalıştığı kamyonet, yolu kesen polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada kamyonetin kasasından atlayıp yola çıkan koyunlar, polis tarafından yakalanırken, muayene tarihi geçtiği için kaçtığı belirlenen sürücüye ceza yazıldı.
Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, İbrahim Özbay yönetimindeki 27 LB 646 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, Özbay, yoluna devam etti. Kamyonet, biraz ileride, telsiz anonsuyla yolu kesen polisler tarafından durduruldu. İçinde 5 kişinin bulunduğu kamyonette yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Sürücünün aracın muayenesi geçtiği için kaçtığı ortaya çıktı.
Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan 2 koyun atlayarak yola çıktı. Polislerin ve araçtakilerin çabasıyla güçlükle yakalanan hayvanlar tekrar kamyonete bindirildi.
Polis kamyonet sürücüsüne aracın muayenesi geçtiği için para cezası yazdı.

FOTOĞRAFLI

Polis, durdurduğu kamyonetten kaçan koyunları güçlükle yakaladıPolis, durdurduğu kamyonetten kaçan koyunları güçlükle yakaladıPolis, durdurduğu kamyonetten kaçan koyunları güçlükle yakaladıPolis, durdurduğu kamyonetten kaçan koyunları güçlükle yakaladı

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