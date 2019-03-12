Polis ekipleri alarma geçti! Gece yarısı şehri birbirine kattılar!

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Kasım Gülek Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Medeni Aslan yönetimindeki 33 AA 803 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Medeni Aslan polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

ŞANTİYE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Yaklaşık 10 kilometre boyunca polisten kaçan Medeni Aslan, Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Yol ve Çalışma Müdürlüğü şantiyesi içerisine girerek araçtan inip kaçmaya başladı. Polis ekipleri yaya kaçan Medeni Aslan ve yanında bulunan arkadaşı Yasin Özeri’i kıskıvrak yakaladı.

Yapılan incelemelerde Medeni Aslan’ın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlendi. Sürücü Aslan ile yanında bulunan arkadaşı Özer gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)

