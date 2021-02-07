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Polis ekipleri devriye atarken kanala uçan arabayı fark etti

07.02.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Düzce’de polis ekipleri Nalbatoğlu Mahallesi’nde devriye atarken, sulama kanalına uçan bir otomobili fark etti.

Düzce’de polis ekipleri Nalbatoğlu Mahallesi’nde devriye atarken, sulama kanalına uçan bir otomobili fark etti. Kazada otomobil sürücüsü yardım için ayrılırken araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Düzce’nin Nalbantoğlu Mahallesi’nde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipler kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri Nalbantoğlu Mahallesi 4775. Sokak üzerinde 06 AT 2356 plakalı BMW marka otomobilin sulama kanalına uçtuğunu gördü. Hemen araç içerisindeki vatandaşların yardımına koşan polis bölgeye ambulans ekiplerini çağırdı. Otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişinin kazadan sonra yardım bulmak için araçtan çıktığını söyleyen yolcu Kadir Ç. bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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