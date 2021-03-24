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Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

24.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi’nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Van’ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi’nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, definecilerin tünel kazıp kaçak kazı yaptığını tespit etmesiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.
Bölgede uzman ekiplerce inceleme yapılacağı öğrenildi.

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