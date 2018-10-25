Polis ekipleri kedi yavrusu için seferber oldu

Adıyaman'da, şehir içi hattında yolcu taşıyan minibüsün arka lastiğine sıkışan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Sümer Meydanı'ndan Altınşehir istikametine seyreden minibüsün arka lastiğine sıkışan kedi yavrusunu gören polis ekibi, aracı durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipteki polisler, kediyi, vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkardı.

Vatandaşlar, polis ekiplerine dikkatleri ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Kurtarılan kedi yavrusu daha sonra sokağa salındı.

