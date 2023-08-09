Polis ekipleri uyandırmak için uzun süre uğraştı! Sürücü neye uğradığını şaşırdı: Cezası 436 TL oldu
Mynet Haber
26 dakika önce
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. Otomobil sallanarak 3 saatin ardından uyandırılan şahsa, 436 TL para cezası uygulandı.
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