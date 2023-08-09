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Polis ekipleri uyandırmak için uzun süre uğraştı! Sürücü neye uğradığını şaşırdı: Cezası 436 TL oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. Otomobil sallanarak 3 saatin ardından uyandırılan şahsa, 436 TL para cezası uygulandı.

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