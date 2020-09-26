HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 1 hafta da 23 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alınırken, 20’si tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi SÖS Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Küçükbalıklı Caddesi üzerinde bulunan boş arazide ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, 16 ayrı suç kaydı bulunan 25 yaşındaki E.P.’nin üzerinden 45,4 gram metamfetamin ve hassas terazi, 14 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki B.B.’nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 21 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki B.K.’nın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Zanlıların sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.
Ayrıca Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro Amirliği ekipleri tarafından son 1 haftalık dönemde çeşitli yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından gözaltına alınan 23 kişiden 20’si tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Kahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğundaKahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğunda
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğunda
Kahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğunda
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 günde 120 bin 695 kişi ehliyet ve kimliklerini birleştirdi
5 günde 120 bin üzerinde kişi başvurdu
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
Fahrettin Altun açıkladı: Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.