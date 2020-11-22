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Polis ekiplerinden ’Sokağa çıkma yasağı’ denetimi

HATAY HABERLERİ  | 22.11.2020 22:04 | Son Güncelleme

Hatay’da polis ekipleri, ’sokağa çıkma yasağı’ uygulaması gerçekleştirdi.

Hatay’da polis ekipleri, ’sokağa çıkma yasağı’ uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin ana arterlerinde denetim yapan ekipler, yasak sırasında dışarıda bulunan bütün araçları tek tek kontrol etti.
Türkiye genelinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında, Hatay’da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ise ekipler şehrin ana arterlerinde denetim gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, yasak sırasında dışarıda bulunan araçları tek tek kontrol ederek, yasak hakkında da bilgiler verdi.
Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sabah 05.00’la birlikte son bulacak.

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