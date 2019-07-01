HABER

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 764 şahıstan 208’i tutuklandı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı yürütmüş olduğu kararlı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 764 şahıstan 208’i tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı yürütmüş olduğu kararlı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda 764 şahıs yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 764 şahıstan 208’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon ve çalışmalarda ayrıca 20 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 26 adet kurusıkı tabanca, 233 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil ile 6 motosiklet ele geçirildi.
Öte yandan, polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında Haziran ayı içerisinde, 13’ü bayan olmak üzere toplam 25 kişiye fuhuştan işlem yapıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken fuhuşta kullanılan 6 ikamet ise 90 gün süre ile mühürlendiği öğrenildi.

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Üzüm bağında patlamamış top mermisi bulunduÜzüm bağında patlamamış top mermisi bulundu
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.