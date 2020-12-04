Polis ekiplerinden temizlik işçisi kıyafeti ile hale operasyon

Bayrampaşa sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin temizlik işçisi kılığına girerek yakaladığı şahıslar tutuklandı. Operasyonda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Bayrampaşa sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hal ve çevresini fiziki ve teknik takibe alınıp, güvenlik kamerası görüntülerini incendi. Yapılan çalışmalar sonunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahısların kaçmasını önlemek için ekipler temizlik işçisi yeleği giyerek operasyon düzenledi.

Polis ekipleri temizlik işçisi kıyafeti ile operasyon düzenledi

Uyuşturucu satışı yapan Yaşar K., (21) İskender S., (36) ve B.T., (17) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında ve kaldıkları ambar içerisinde yapılan aramalarda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 400 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslar 1 Ocak günü “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

