HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis ekiplerinden temizlik işçisi kıyafeti ile hale operasyon

Polis ekiplerinden temizlik işçisi kıyafeti ile hale operasyon

04.12.2020 12:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bayrampaşa sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu satışı yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin temizlik işçisi kılığına girerek yakaladığı şahıslar tutuklandı. Operasyonda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, o anlar kameraya yansıdı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Bayrampaşa sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hal ve çevresini fiziki ve teknik takibe alınıp, güvenlik kamerası görüntülerini incendi. Yapılan çalışmalar sonunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahısların kaçmasını önlemek için ekipler temizlik işçisi yeleği giyerek operasyon düzenledi.

Polis ekipleri temizlik işçisi kıyafeti ile operasyon düzenledi
Uyuşturucu satışı yapan Yaşar K., (21) İskender S., (36) ve B.T., (17) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında ve kaldıkları ambar içerisinde yapılan aramalarda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 400 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslar 1 Ocak günü “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Dikkat çeken açıklama! Aşı testlerinde sorun çıkarsa ne olacak?Dikkat çeken açıklama! Aşı testlerinde sorun çıkarsa ne olacak?
Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır

Dikkat çeken açıklama! Aşı testlerinde sorun çıkarsa ne olacak?

4 Aralık bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı 5-6 Aralık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri

Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?

Dedesinin ceviz kırdığı taşın gök taşı olduğunu iddia etti

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Bakan Soylu duyurdu! Güvenlik duvarı bugün tamamlandı

Bakan Soylu duyurdu! Bugün tamamlandı

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama stratejisinin detaylarını anlattı

İşte Türkiye'nin aşılama stratejisinin detayları!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.