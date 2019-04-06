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Polis ekiplerinden yaralı leyleğe şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ilçesinde görevli polis memurları, görevleri sırasında yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdi.Feke İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, mesai bitiminde Kozan ilçesindeki evlerine gitmek için yola çıktı.

Adana’nın Feke ilçesinde görevli polis memurları, görevleri sırasında yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdi.
Feke İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, mesai bitiminde Kozan ilçesindeki evlerine gitmek için yola çıktı. Polisler yolculuk sırasında yol kenarında yaralı bir leylek görünce hemen araçlarından inerek yaralı leyleğe yardım eli uzattılar. Yaralı leyleği alıp, Feke’ye geri götüren ekipler burada yaralı leyleği veterinere götürdüler. Sağ kanadında saçma yarası olduğu anlaşılan leylek, tedavisinin ardından ekipler tarafından Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Yaban Hayatını Kuruma ekiplerine teslim edildi. Leyleğin buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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