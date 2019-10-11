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Polis ekiplerinden ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı.

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada polis köpeği ile araçlarda uyuşturucu madde araması yapıldı.
İstanbul genelinde bazı noktalarda polis tarafından Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Maltepe Gülsuyu köprüsü üzerinde polis ekipleri tarafından trafikteki araçlarda denetim yapıldı. Uygulamaya saat 20.00 sularında başlandı. Yapılan uygulamaya polis özel harekat ekipleri, trafik şube ekipleri de katıldı. Ayrıca uygulamaya polis helikopteri de katıldı. Özel eğitimli polis köpeği ile araçlarda uyuşturucu madde araması yapıldı. Yapılan asayiş uygulamasında bir araç muayenesi olmadığından polis ekipleri tarafından bağlandı.

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