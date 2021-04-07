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Polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi

07.04.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Lüleci Sokak’ta meydana geldi.

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerine zor anlar yaşatan alkollü şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Lüleci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şahıs iş yerini kapatmak üzere olan bir esnafa sataştı. Esnaf, uzun süre dil dökse de alkollü şahısın sataşmalarından kurtulamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkaran şahsı polis merkezine götürmek istedi. Polis merkezine gitmek istemeyen şahıs, “Beni kimse alamaz” diyerek polis ekiplerine zor anlat yaşattı. Onlarca polis memuruna direnen şahıs biber gazı müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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