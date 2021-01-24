HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı

Polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı

24.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T.

Şişli’de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T. isimli kız çocuğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekiplerini gören bir kişi kaçmaya başladı. Durumdan şüphelenen polis ekibi şahsı yakaladı. Şüpheli kişinin faili meçhul hırsızlık olaylarına karışmış olabileceğini değerlendiren polis ekipleri inceledikleri kamera görüntüleri üzerine küçük şahsın Şişli ilçesinde 3 adet “Hırsızlık” olayına karıştığını belirledi. Kamera görüntülerinin birinde bir mağazada kasadan ayrılan bir kişinin cebinden açık bir şekilde bir şey çaldığı görüldü. İzlenilen ikinci kamerada ise markette kalabalıktan faydalanan B.T. isimli çocuğun yine bir kadının cebinden bir şeyler çaldığı tespit edildi.
Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan B.T. isimli yaşı küçük şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?
1/

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Azez'de sıcak çatışma! Hepsi imha edildi

Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

Yankesicilik yapan çocuk kamerada

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.