HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis ekiplerinin suçüstü yaptığı kumarbazlara ceza

Polis ekiplerinin suçüstü yaptığı kumarbazlara ceza

14.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde yapılan işletme baskınında 16 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de yer temin etmekten adli işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işletmede korona virüs sebebiyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde yapılan işletme baskınında 16 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işletmede korona virüs sebebiyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten işletmeye polis ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 17 kişiye salgın tedbirlerine uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. İş yerinde yapılan aramalarda ise bir çok noktada oyun kağıtları ve çöp kutusu içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu doğrultuda 16 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Aşıda öncelikli meslek grupları belli olduAşıda öncelikli meslek grupları belli oldu
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Dehşete düşüren olay! Kargo görevlisi, otizmli çocuğu dövdü

Dehşete düşüren olay! Kargo görevlisi, otizmli çocuğu dövdü

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor? 2021 restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! İşte koronavirüs aşısının yan etkileri

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte koronavirüs aşısının yan etkileri

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Sevim Gözay hayatını kaybetti

Medya dünyasını yasa boğan ölüm!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.