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  4. Polis ekiplerinin yüzüne tükürüp ‘hasta olun’ dediler

Polis ekiplerinin yüzüne tükürüp ‘hasta olun’ dediler

29.12.2020 18:33 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da 2 şahıs, maske takmaları konusunda kendilerine uyarıda bulunan polis ekiplerine mukavemette bulundu.

Tekirdağ’da 2 şahıs, maske takmaları konusunda kendilerine uyarıda bulunan polis ekiplerine mukavemette bulundu. Polis ekiplerine tükürerek ‘Biz hastaysak siz de hasta olun’ diyen şahıslar gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kendilerini uyaran polis ekiplerine mukavemette bulunan 2 şahıs, polis ekiplerine tükürerek ‘Biz hastaysak siz de hasta olun’ dedi. Alkol ya da herhangi bir madde etkisinde olduğu düşünülen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosunda memurlara hakaret ve tehditler savuran T.K. ve B.A. isimli şahısları, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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