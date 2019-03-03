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Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bursa’da bir araya gelen çeşitli illerden emekli polis memurları, yaptıkları basın açıklamasında özlük haklarının iyileştirilmesi ve kendilerine vaat edilen 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini istediler.Türkiye’nin birçok kentinden Bursa’ya gelen emekli polis memurları, özlük haklarının düzeltilmesi ve 3600 ek gösterge yasasının biran önce çıkması için basın açıklaması düzenledi.

Bursa’da bir araya gelen çeşitli illerden emekli polis memurları, yaptıkları basın açıklamasında özlük haklarının iyileştirilmesi ve kendilerine vaat edilen 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini istediler.
Türkiye’nin birçok kentinden Bursa’ya gelen emekli polis memurları, özlük haklarının düzeltilmesi ve 3600 ek gösterge yasasının biran önce çıkması için basın açıklaması düzenledi. Ulu Cami yanındaki Orhangazi Parkı’nda toplanan grup, bayrak ve pankartlarla Heykel’e doğru yürüdü. Emekli polisler Heykel önünde yaptıkları basın açıklamasında, özlük haklarının iyileştirilmesini istediler. Yapılan açıklamada, "3600 ek gösterge sözünün bugüne kadar yerine getirilmemiş olması bizleri derinden yaralıyor ve üzüyor. Polisler aktif görevdeyken maaşının önemli bir kısmı emniyet hizmetleri tazminatı ve aile yardımından oluşuyordu. Ömrünün neredeyse tamamına yakını şanlı bayrağımız gölgesinde vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği için her tür acıyı yaşayan, şehit ve gaziler vererek bu uğurda gözünü kırpmadan ölüme giden ve meslek hayatını emeklilikte taçlandıran bu isimsiz kahramanların bu tazminatları emekli olduğu zaman komple kesiliyor. Bu kesintinin ardından maaşı yaklaşık yüzde 60 bir kayba uğruyor. Polis emeklileri halen 650, 800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre maaş alıyorlar. Kesilen aile yardımı emekli olunca da ödenmelidir. Ve emniyet hizmetleri tazminatı emekli polislere de yansıtılmalıdır” denildi.
Açıklamanın ardından şehitlerin anısına lokma dağıtıldı.

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Polis emeklileri özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor
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