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Polis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, polis olmak isteyen SMA hastası Emirkan Acar'ı (7) okulundan alan polisler, motosiklete bindirerek sirenleri çaldırdı.

Polis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polis olmak isteyen SMA hastası Emirkan Acar'ı (7) okulundan alan polisler, motosiklete bindirerek sirenleri çaldırdı. Emirkan ve annesi polis aracıyla evlerine bırakılırken, küçük çocuk mutlu oldu.
Düzce Bir Umut Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören, SMA hastası Emirkan Acar, öğretmenlerine polis olmak istediğini ve en büyük hayalinin bu olduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmenleri, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük Emirkan'ın eğitim gördüğü okula geldi. Bir polis memuru Emirkan'ı kucağına alarak duran motosiklete bindirip, sirenleri çaldı. Emirkan ve annesi Serap Acar daha sonra polis aracıyla evlerine bırakıldı. Emirkan polislerle geçirdiği zaman içerisinde büyük mutluluk yaşadı.
Serap Acar çocuğu kadar kendisinin de mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuğum SMA hastası. En büyük hayali polis olmaktı. Durumu öğretmenlere ilettik. Onlar da polislerimizle irtibata geçmişler. Çocuğumun hayali gerçek oldu. Hepsine teşekkür ederim." dedi. Emirkan ise polisleri çok sevdiğini belirterek, teşekkür etti.

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Polis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdiPolis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdiPolis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdiPolis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdi

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