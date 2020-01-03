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  4. Polis engellinin esaretine son verdi

Polis engellinin esaretine son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da bir engellinin aracını çalan hırsızlar yakalandı.

Adana’da bir engellinin aracını çalan hırsızlar yakalandı. Aracına kavuşan engelli vatandaş ise, "Aracım çalındığı için esir gibiydim, polis sayesinde esaretten kurtuldum" diyerek sevincini dile getirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Doğuştan sol ayağı tutmayan 42 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Çiçek, evinde otururken sokağa tanımadığı 4 kişinin geldiğini ve dışarıda kilitli aracına baktığını gördü. Bunun üzerine koltuk değneklerini alıp dışarı çıkmaya çalışan Çiçek, oğlunu da engelli aracına bakması için gönderdi. Oğlunun dışarı çıkıp ‘baba çalmışlar’ demesi üzerine koltuk değnekleriyle aracının arkasından koşan engelli adam, hırsızlara yetişemedi. Ardından da karakola gidip polise şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, asayiş şube müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde özel ekip kurulmasını ve engellinin aracının bulunması talimatını verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen özel ekip mahalledeki bütün güvenlik kameralarını toplayıp saniye saniye izledi. Yapılan izleme sonucunda engellinin aracını yaşları 13 ile 14 arasında değişen A.V., A.D. ve A.D. isimli çocukların çaldığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine çocukların adresine baskın yaparak yakaladı. Zanlıların daha önceden de çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Araç, çocukların sattığı yerden geri alınıp engelliye teslim edildi. Engelli aracına kavuşan Çiçek, kendisinin doğuştan engelli olduğunu belirterek, "Aracım benim için elim ayağımdı. O olmadığı günler ben evden çıkamadım esir hayatı yaşadım. Ancak polislerin sayesinde aracım bulundu hırsızlar yakalandı. Artık esir hayatım son buldu. Polise çok teşekkür ediyorum" dedi.
İsmail Çiçek polis merkezinden aracını teslim alıp evine gitti.

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