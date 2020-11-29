HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Polis ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

29.11.2020 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı verilmesi ve “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı verilmesi ve “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.’nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.

Polis ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Korona tedavisi gören Özhaseki taburcu olduKorona tedavisi gören Özhaseki taburcu oldu
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Koronavirüs tedavisi gören Mehmet Özhaseki taburcu oldu

Korona tedavisi gören Özhaseki taburcu oldu

Kayınpeder, torunlarının gözü önünde önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Batman'dan acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Olta balıkçılarından korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.