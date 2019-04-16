Polis eşlerinden eğitime destek kermesi

Emniyet teşkilatı mensuplarının eğitim gören çocuklarına destek amacıyla "Eğitime Destek Kermesi" düzenlendi.

Polis Eşleri Derneğince düzenlenen Eğitime Destek Kermesi, Altındağ Hamamönü'ndeki Emniyet Konağı'nda açıldı.

Polis Eşleri Derneği Ankara Şube Başkanı Fulya Yılmaz, yaptığı açıklamada, her yıl bu tip etkinliklerden elde edilen gelirlerle teşkilat mensuplarının çocuklarına eğitimlerinde yardımcı olabilmek için burs sağladıklarını belirtti.

Yılmaz, emniyet mensuplarının en yakın mesai arkadaşlarının, hayat arkadaşları olan polis eşleri olduklarını belirterek, yoğun mesai yapan eşlerine ve ailelerine destek olmak için bu tip görevler üstlenmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkentliler, çeşitli yiyecek, kıyafet ve ev eşyalarının satıldığı kermesi cumartesi akşamına kadar ziyaret edebilecek.

Kermesten elde edilen gelir, şehit ve gazi polis çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

