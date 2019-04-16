HABER

Polis eşlerinden eğitime destek kermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Polis Eşleri Derneği Ankara Şubesince, emniyet teşkilatı mensuplarının eğitim gören çocuklarına katkı sağlamak amacıyla "Eğitime Destek Kermesi" düzenlendi

Emniyet teşkilatı mensuplarının eğitim gören çocuklarına destek amacıyla "Eğitime Destek Kermesi" düzenlendi.

Polis Eşleri Derneğince düzenlenen Eğitime Destek Kermesi, Altındağ Hamamönü'ndeki Emniyet Konağı'nda açıldı.

Polis Eşleri Derneği Ankara Şube Başkanı Fulya Yılmaz, yaptığı açıklamada, her yıl bu tip etkinliklerden elde edilen gelirlerle teşkilat mensuplarının çocuklarına eğitimlerinde yardımcı olabilmek için burs sağladıklarını belirtti.

Yılmaz, emniyet mensuplarının en yakın mesai arkadaşlarının, hayat arkadaşları olan polis eşleri olduklarını belirterek, yoğun mesai yapan eşlerine ve ailelerine destek olmak için bu tip görevler üstlenmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkentliler, çeşitli yiyecek, kıyafet ve ev eşyalarının satıldığı kermesi cumartesi akşamına kadar ziyaret edebilecek.

Kermesten elde edilen gelir, şehit ve gazi polis çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
Türk hafız Feyza Nergiz, Kur’an-ı Kerim yarışmasında dünya ikincisi olduTürk hafız Feyza Nergiz, Kur’an-ı Kerim yarışmasında dünya ikincisi oldu
Oyun oynamak isteyen farenin hazin sonuOyun oynamak isteyen farenin hazin sonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyetten Eğitime Destek Kermesi

En Çok Okunan Haberler

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Arkadaş ziyareti sırasında feci ölüm!

Arkadaş ziyareti sırasında feci ölüm!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! İşte Türkiye'nin nazar boncuğu

Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! Türkiye'nin nazar boncuğu

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Dünyanın en hızlı kuşu deniz kırlangıcı av peşinde! Nefes kesen anlar

Dünyanın en hızlı av peşinde! Nefes kesen anlar

Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu!

Dev uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.