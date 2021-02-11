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Polis esrar zulasını elektrik trafosunda buldu

11.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Polis esrar zulasını elektrik trafosunda buldu

Antalya’da elektrik trafosu içine gizlenmiş 50 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalarda, Kepez ilçesinde depo ve bir araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Antalya’da elektrik trafosu içine gizlenmiş 50 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalarda, Kepez ilçesinde depo ve bir araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerin torbacılara pazarlanacağını belirleyen ekipler, Yeni Emek Mahallesi’nde bir depoda ve araçta arama yaptı. Dedektör köpekle yapılan aramalarda elektrik trafosu içerisine zulalı vaziyette 75 paket halinde 50 kilo 756 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. ve M.Ç, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı.

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