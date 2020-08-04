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  4. Polis, 'Evde kal ve maske tak' anonsuyla vatandaşları uyardı

Polis, 'Evde kal ve maske tak' anonsuyla vatandaşları uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Erzincan’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde polis ekipleri, ’Evde kal ve maske takma’ çağrısı yaptı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınında yeni normalleşme ve maske bilincinin kazanılması ile yavaş yavaş normal hayata dönüş sağlanıyor. Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla ’Evde kal, sosyal mesafeye dikkat ve maske takma’ çağrısı yapıyor.

Polis aracından yapılan anonsta “Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Yazın gelmesi havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Sisin ve sevdikleriniz için evlerde kalmaya, kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya, bir hassa maske takmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim” denildi.

Ayrıca caddelerde maske takmayan vatandaşları da polisiler sürekli maske takma uyarısında bulundu.

(İHA)

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