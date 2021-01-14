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  4. Polis, evin gizli bölmelerindeki zehiri böyle buldu

Polis, evin gizli bölmelerindeki zehiri böyle buldu

14.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evin tavanından uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evin tavanından uyuşturucu madde bulundu. 4 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette arama yapıldı.
Polis uyuşturucuyu tavanda gizlenmiş halde buldu
Uyuşturucu tacirleri, polis gelmeden önce uyuşturucuyu sakladıkları ev ve evin tavanı arandı. Aramalarda evin gizli bölmelerinde fişeklenmiş halde 130 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 740 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda saç tokası, 1 adet sayfaları kesik defter, 1 adet makas ve 1 adet ölçek ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan E.Ş. ve Ş.G. gözaltına alındı.
2 kişi daha yakalandı
Yine Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 19 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 9 fişek uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan İ.G. ve M.E. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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