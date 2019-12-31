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  4. Polis frekansı yüklenmiş telsizler ele geçirildi: 3 gözaltı

Polis frekansı yüklenmiş telsizler ele geçirildi: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 08:14 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki hafif ticari araçta, polis frekansları yüklenmiş 4 telsiz ele geçirdi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki hafif ticari araçta, polis frekansları yüklenmiş 4 telsiz ele geçirdi. Araçlardaki şüphelilerin ifadesi doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 telsiz daha bulurken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine iki hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler aramada polis telsiz frekansları yüklenmiş 4 telsiz ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler polis, frekansı yüklü telsizin U.C.G.'den temin edildiğini belirledi.
U.C.G.'nin evine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada 2 el telsizi, araç telsizi, anten güç ölçer, voltmetre, masa mikrofonu ve laptop ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, U.C.G.'yi de gözaltına alarak sorgulamak üzere için emniyete götürdü.

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