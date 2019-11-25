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Polis gibi davranıp Pakistanlıları dolandıran kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı.

Polis gibi davranıp Pakistanlıları dolandıran kişi tutuklandı

Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin telefonları aldığı adrese gelip oradan ayrılması kameraya yansıdı.
Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 5 Kasım Salı günü Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphelenerek durdurdukları Osman S.(40)'yi kimlik sorgulamasından geçirip üzerini aradı. Osman S.'nin üzerinde 6 cep telefonu bulundu. Telefonlara dönük çelişkili ifadelerde bulunan Osman S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cep telefonlarının da Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Pakistan uyruklu vatandaşlara ait olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada Osman S.'nin kendisini polis olarak tanıttığı Pakistanlıların cep telefonlarını alarak onları dolandırdığı anlaşıldı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli Osman S.'nin Pakistan uyruklu vatandaşların bulunduğu adrese girerek telefonları aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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