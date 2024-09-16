Polis, görevi başındayken kalp krizi geçirdi

Sakarya'da Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polis memuru Olgun Sandalcı dün mesai esnasında fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Sandalcı, Karasu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Görev başında hayatını kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)