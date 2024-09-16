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  4. Polis, görevi başındayken kalp krizi geçirdi

Polis, görevi başındayken kalp krizi geçirdi

16.09.2024 10:57
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Sakarya'da 39 yaşındaki polis memuru görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Polis, görevi başındayken kalp krizi geçirdi

Sakarya'da Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polis memuru Olgun Sandalcı dün mesai esnasında fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Sandalcı, Karasu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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POLİS SANDALCI, EVLİ VE 2 ÇOCUĞU VARDI

Görev başında hayatını kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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polis Sakarya
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