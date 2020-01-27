HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak

Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Polis Güçlendirme Vakfı depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak

ELAZIĞ (AA) - Polis Güçlendirme Vakfı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için günlük 60 bin kumanya dağıtacak.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda Elazığ Kültür Park'ta kurulan çadırlarda kumanya dağıtımına katıldı.

Aktaş, burada yaptığı açıklamada, deprem dolayısıyla oluşan hasarların tespiti ve inşa faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü söyledi.

Depremzedelerin barınma, yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda karşılandığını belirten Aktaş, Kızılay ve Diyanet Vakfı başta olmak üzere tüm kuruluşların seferber olduğunu vurguladı.

Yaraların kısa sürede sarılacağını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatı olarak sahada yürüttüğümüz güvenlik, asayiş görevinin ve yine bu yardımların koordinasyonunun yanında genel müdürlüğümüzle irtibatlı olan Polis Güçlendirme Vakfı ile günlük 50 bin kumanyayı vatandaşlarımıza dağıtmak üzere karar aldık. Bugün onun ilk partisi geldi. Şu an 3 tır dolusu kumanya şehrimize intikal etti. Bunları kentte AFAD ve Kızılayın koordinasyonunda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Yarından itibaren günlük 10 bin paket kumanyayı Malatya'da da dağıtacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladıDeprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kumanya

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

Sarıyer'de bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

Bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor

Şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi

Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.