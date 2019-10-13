HABER

Polis "Hacivat ve Karagöz"le çocuklara güvenliği öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunuyla 5 yıldır anaokulu öğrencilerini hem eğlendiriyor hem de onlara güvenlik konularında bilgiler aşılıyor - Toplum Destekli Polislik Şubesi Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz: - "Kültürümüzün öğretici ve eğitici unsurlarından olan Hacivat ve Karagöz sayesinde çocuklarımız eğlenerek bilgi sahibi oluyor. Her yıl 5 bin öğrenciyle buluşuyoruz" - Hayali görevini üstlenen polis memuru Harun Kaya: - "Hacivat ve Karagöz ile çocukları buluşturduk. Çocuklar onları çok seviyor. ABD'nin nasıl Kaptan Amerika'sı varsa, bizim de Hacivat ve Karagöz'ümüz var"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunuyla 5 yılda gerçekleştirdikleri bin 500 gösteri sayesinde binlerce anaokulu öğrencisini eğlendirirken güvenlik konularında çeşitli bilgileri aşılıyor.

"Benim Polisim" adlı proje kapsamında Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okullarda çocukları bilgilendirirken dikkatlerinin dağıldığını fark edince 2014 yılında "Hacivat ve Karagöz" gölge oyununu hayata geçirdi.

Anaokulu çağındaki çocukları Hacivat ve Karagöz ile eğlendirirken interaktif etkinlikle "yabancılarla konuşmama", "trafik kuralları", "polis korkusu", "teknoloji bağımlılığı", "suçlulara karşı polisi bilgilendirme" konularında bilinçlendirmeye başladı.

"Hacivat ve Karagöz" ile Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde 5 yılda yaptıkları bin 500 gösteriyle yaklaşık 25 bin anaokulu öğrencisine ulaşan polis, etkinlik sonunda maskot "Polis Es Es" ile eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

- "Polis korkutma aracı değildir"

Toplum Destekli Polislik Şubesi Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü olarak 2014 yılında "Benim Polisim" adlı uygulamaya başladıklarını belirterek, proje kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Geleceğin teminatı olana çocukların polisler ile olan iletişimini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

"Çocuklara polis sevgisini ve doğru davranışları öğretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bir gölge oyunu hazırladık. Çocuklar için hayati önem arz eden kişisel güvenliklerini sağlama, olaylar karşısında yapmaları gerekenler, trafik kurallarını öğretiyoruz. Teknoloji bağımlılığına dikkati çekiyoruz. Kültürümüzün öğretici ve eğitici unsurlarından olan Hacivat ve Karagöz sayesinde çocuklarımız eğlenerek bilgi sahibi oluyor. Her yıl 5 bin öğrenciyle buluşuyoruz. Kent merkezi ve ilçelerde bütün anaokullarında gölge oyununu sahneleyeceğiz. Ebeveynlerden çocuklarını polisle korkutmamasını istiyoruz. Polis korkutma aracı değildir. Biz çocukları çok seviyoruz."

Deniz, çocukların yanı sıra engelli ve yaşlılara yönelik de çeşitli faaliyetler yaptıklarını bildirdi.

- "Bugüne kadar bin 500 gösteri yaptık"

Proje kapsamında hayali görevini üstlenen polis memuru Harun Kaya ise polisin suçluları yakalamasının dışında suçu önleyici hizmetlerinin de bulunduğunu vurguladı.

"Benim Polisim" adlı proje kapsamında çocuklara çeşitli uyarılarda bulunduklarını anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Çocuklarla konuşunca dikkatlerinin dağıldığını fark ettik. Düşünüp geleneksel sanatlarımızdan gölge oyununu kullanmak aklımıza geldi. Hacivat ve Karagöz ile çocukları buluşturduk. Çocuklar onları çok seviyor. ABD'nin nasıl Kaptan Amerika'sı varsa, bizim de Hacivat ve Karagöz'ümüz var. Yaklaşık 6 yıldır çocuklarla bir araya geliyoruz. Pozitif geri dönüşleri alıyoruz. Bu yıl eğitim-öğretim dönemi boyunca da çocuklarla buluşacağız. Bugüne kadar bin 500 gösteri yaptık. Bir oyunumuz yaklaşık 25 dakika sürüyor. Çocuklarımızın her türlü kötülükten korunmalarına yardımcı olacağız. Bu yönde uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz. Çocuklara oyun oynatırken öğrenmelerini sağlıyoruz."

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
(Özel) Hurdacıyken bulduğu plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyoner oldu(Özel) Hurdacıyken bulduğu plak ve kasetleri biriktirerek koleksiyoner oldu
81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anaokulu Çocuk eğitim Eskişehir Hacivat Karagöz polis

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

Terör örgütü Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü sivilleri vurdu: 2 ölü

Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.