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Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

08.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Haftası 2021 yılında da heyecanla bekleniyor. Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 176. yıl dönümü kutlanacak. Peki, Polis haftası ne zaman kutlanacak? En yeni, farklı, şehitlerle ilgili polis haftası mesajları ve sözleri...

Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

Polis Haftası her yıl 10 Nisan’da kutlanıyor. 10 Nisan 1845 yılından kurulan Polis Teşkilatı güvenliği sağlamak amacıyla uzun gecesini gündüzüne katarak hizmet veriyor. Sevdiklerinin bu önemli gününü kutlamak isteyen vatandaşlar Polis Haftası kutlama mesajlarına 2021 yılında da yoğun ilgi gösteriyor.

POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

  • Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

  • Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım.

  • Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

  • Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

  • Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

  • Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum.

    • Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

    • Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

    Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

    • Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.

    • Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 176. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim.

    Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

    • Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

    • Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

    Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

    TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 176. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

    Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

    Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan’ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

    Polis haftası ile ilgili mesajlar, en anlamlı sözler | Şehit polisler için duygulandıran fotoğraflı mesajları

    ATATÜRK’ÜN TÜRK POLİSİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

    • Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.

    • Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

    • Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

    • Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.

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    polis Mustafa Kemal Atatürk

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