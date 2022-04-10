HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis Haftası nasıl ortaya çıktı? Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası anlamı ve önemi nedir? En beğenilen Polis Haftası mesajları ve sözleri!

Polis Haftası nasıl ortaya çıktı? Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası anlamı ve önemi nedir? En beğenilen Polis Haftası mesajları ve sözleri!

10.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Haftası'nın anlam ve önemini günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar Polis Haftası'na dair araştırmalarına hız verdi. Aynı zamanda Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünde polis yakınları, polis tanıdıkları olanlar da polislere özel mesajları ve sözleri araştırıyor. İşte, Polis Haftası'na dair merak edilenler!

Polis Haftası nasıl ortaya çıktı? Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası anlamı ve önemi nedir? En beğenilen Polis Haftası mesajları ve sözleri!

Polis Haftası'nın nasıl ortaya çıktığı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu merak edenler hummalı bir araştırmanın içine girdi. Bunun yanında ailesinde polis olan veya polis yakınları olan vatandaşlarda sevdiklerine göndermek için güzel, anlamlı, kısa veya uzun polis mesajları ve sözlerini internetten aramaya başladı. Polis Haftası'na dair merak ettiklerinize veya Polis Haftası mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri de yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir. Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluştan sonra, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmiştir.

POLİS HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu gereğince örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir genel müdürlük olan Türk Polis Teşkilatı, merkezde daire başkanlıkları, taşrada il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk dilerim.

  • Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

  • Gecesini gündüz demeden toplumun huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

  • Polis haftanızı kutlar, kazasız, belasız görevler dilerim.

  • Polis haftanız kutlu olsun Türkiye'mizin cesur evlatları.

  • Türkiye Cumhuriyeti'nde, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kameradaTrafikte tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...
Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müezzin oldu! 'En sevdiği yemek...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan müezzin oldu! 'En sevdiği yemek...'

İlginizi Çekebilir

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.