Polis Haftası nasıl ortaya çıktı? Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası anlamı ve önemi nedir? En beğenilen Polis Haftası mesajları ve sözleri!

Polis Haftası'nın nasıl ortaya çıktığı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu merak edenler hummalı bir araştırmanın içine girdi. Bunun yanında ailesinde polis olan veya polis yakınları olan vatandaşlarda sevdiklerine göndermek için güzel, anlamlı, kısa veya uzun polis mesajları ve sözlerini internetten aramaya başladı. Polis Haftası'na dair merak ettiklerinize veya Polis Haftası mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri de yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir. Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluştan sonra, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmiştir.
10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu gereğince örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir genel müdürlük olan Türk Polis Teşkilatı, merkezde daire başkanlıkları, taşrada il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.
Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk dilerim.
Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Gecesini gündüz demeden toplumun huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.
Polis haftanız kutlu olsun Türkiye'mizin cesur evlatları.
Okuyucu Yorumları 0 yorum