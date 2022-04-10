Polis Haftası nasıl ortaya çıktı? Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası anlamı ve önemi nedir? En beğenilen Polis Haftası mesajları ve sözleri!

Polis Haftası'nın nasıl ortaya çıktığı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu merak edenler hummalı bir araştırmanın içine girdi. Bunun yanında ailesinde polis olan veya polis yakınları olan vatandaşlarda sevdiklerine göndermek için güzel, anlamlı, kısa veya uzun polis mesajları ve sözlerini internetten aramaya başladı. Polis Haftası'na dair merak ettiklerinize veya Polis Haftası mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri de yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir. Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluştan sonra, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmiştir.

POLİS HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu gereğince örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir genel müdürlük olan Türk Polis Teşkilatı, merkezde daire başkanlıkları, taşrada il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ