Polis Haftası ne zaman? En güzel ve anlamlı Polis Haftası mesajları...

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü sebebiyle her yıl Polis Haftası kutlanıyor. Kamu düzenini sağlamak amacıyla her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için oldukça anlamlı olan Polis Haftası mesajlarla ve etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Peki 2022 Polis Haftası ne zaman?

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Polis teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri paylaşıldı ve Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı.

EN GÜZEL VE ANLAMLI POLİS HAFTASI MESAJLARI

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek amacıyla her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.

Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan bütün polislerimizin Polis Haftası' nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun...

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun...

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, elini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız, belasız görevler ve nöbetler dilerim. Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle...

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.



