Polis haftası ne zaman? İşte en yeni polis haftası mesajları

Her türlü zorluğa göğüs gererek kamu düzenini sağlamaya çalışan ve oldukça başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlileri için oldukça anlamlı olan Polis haftasının 2021 senesinde ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Polis haftası ve Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü ne zaman?

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu sene hem 176. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile birlikte Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her sene 10 Nisan tarihinde kutlanmaktadır.

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Teşkilatın kuruluş yıl dönümü her yıl 6 - 12 Nisan tarihleri arasında Polis Haftası olarak kutlanıyor. Türk Polis Teşkilatı 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür.

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