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  4. Polis, hakim ve askerleri dolandırmışlar! Sahte ilan dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

Polis, hakim ve askerleri dolandırmışlar! Sahte ilan dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

27.07.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online satış siteleri ve sosyal medya üzerinde sahte ilan vererek asker, polis ve hakimlerin de içinde bulunduğu 93 kişiyi dolandıran şebeke Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Toplamda 250 bin liralık dolandırıcılık gerçekleştiren çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda 37 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, hakim ve askerleri dolandırmışlar! Sahte ilan dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

Oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaları online satış siteleri ve sosyal medya hesaplarını kullanarak satıyor gibi yapan şebeke Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

HAKİM, POLİS, ASKERLERİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 vatandaşı yaklaşık 250 bin lira dolandıran bir şebekeye üye oldukları öne sürülen 37 kişi tespit edildi. Ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

Evlere eş zamanlı giren ekipler, 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak ilan dolandırıcılığı' suçunu işlediği iddia edilen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİLER ADANA'YA GÖNDERİLECEK

Adana'da yakalananlar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

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DHA

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