HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis hareketinden şüphelendi, oto hırsızlığından araması çıktı

Polis hareketinden şüphelendi, oto hırsızlığından araması çıktı

05.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında kavşaklarda görev yapan polisler gelen araçları ve yayaları tek tek durdurarak kontrol ediyor.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında kavşaklarda görev yapan polisler gelen araçları ve yayaları tek tek durdurarak kontrol ediyor. Asayiş ekipleri cadde yaya olarak yürüyen bir şahıstan şüphelenmesi üzerine yaptığı kontrollerde şahsın oto hırsızlığından dolayı arama olduğunu belirledi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının ilk gününde polisler denetimlerini sürdürüyor.
Bursa’nın İnegöl İlçesinde emniyet ekipleri kısıtlama kapsamında kavşaklarda gelen tüm araçları ve yaya olarak giden vatandaşları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Milli İrade Meydanı’nda asayiş ekipleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenmesi üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde C.T isimli şahsın cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Polis tarafından yapılan sorgulamasında C.T’nin oto hırsızlık sucundan dolayı araması olduğu tespit eldi. Asayiş ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.
Kısıtlama kapsamında havanın güzel olması nedeniyle zorunlu olarak dışarıda bulunanlar da var. Bunlarda biri de İnegöl Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğüne bağlı çalışanlar. Belediye çalışanları güzel havayı fırsatta çevirmek için sakin olan yollarda çiçek ve ağaç işlerini yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat yasak mı?Sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat yasak mı?
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Akdeniz'de deprem (AFAD-Kandilli depremler)

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

KKTC’de yeni dönem: Ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.