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Polis hareketlerinden şüphelendi, röntgendeki görüntü şoke etti! Midelerinden tam 683 tane çıktı

15.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da İran plakalı bir otobüsü durduran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcuların hareketlerinden şüphelendi. Röntgen çekimi için hastaneye götürülen şüphelilerin midesinden çıkanlar şoke etti.

Polis hareketlerinden şüphelendi, röntgendeki görüntü şoke etti! Midelerinden tam 683 tane çıktı

Erzurum'da polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden çıkanlar 'pes artık' dedirtti. Yapılan kontrollerde 5 şüphelinin midesinden toplam 683 kapsül halinde uyuşturucu çıktı. İşte detaylar...

POLİS, HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Erzurum- Erzincan kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül’de İran plakalı bir otobüsü durdurdu. Yolculardan Mehdi B., Milad F. ve Siraus G.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, onları röntgen çekimi için hastaneye götürdü.

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Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrası şüphelilerin uyuşturucuları kapsül haline getirerek yuttukları belirlendi. Yapılan çalışmayla şüphelilerin midesindeki toplam 210 kapsül içindeki 3 kilo 192 gram Afyon sakızı ve 62 kapsül halinde 709 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 14 Eylül günü tutuklandı.

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RÖNTGEN FİLMİNDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Narkotik polisi, 12 Eylül’de de aynı uygulama noktasında yaptıkları aramada İran uyruklu Mesoud T. ile Soleman O.'nun çantalarında tokluk hissi veren ve mide bağırsak temizleyici ilaç bulunmasından şüphelendi.

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Hastanede röntgen filmleri çekilen şahısların 411 kapsül halinde yuttukları 2 kilo 953 gram afyon sakızı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum uyuşturucu
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