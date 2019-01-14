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Polis, hastanede kaçan tutukluyu ayağından vurarak yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, üç suçtan tutuklanan M.G.

Polis, hastanede kaçan tutukluyu ayağından vurarak yakaladı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, üç suçtan tutuklanan M.G. (27), sağlık raporu için hastaneye götürülürken kaçmaya çalıştı. M.G., polis tarafından ayağından vurularak yakalandı. Yaralı M.G. hastanede tedaviye alınırken, şüpheliyi vuran polisin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Ünye Ünye Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Hakkında üç suçtan arama kararı bulunan M.G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.G., cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerken polisleri iterek, kaçmaya başladı. Polisin 'Dur' ikazına uymayan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı. Yaralı M.G. hastanede tedaviye alındı. Şüpheliyi vuran polisin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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