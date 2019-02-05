Polis havadan ve karadan takip etti, suça geçit vermedi

Adana’da 24 saat içerisinde havadan ve karadan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın bizzat katıldığı ve denetlediği uygulamada 16 ruhsatsız silah, 6 çalıntı motosiklet, 317.75 gram esrar ele geçirilirken, 32 aranan şahıs yakalandı, 9 kayıp çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşın huzur ve güven içinde yaşaması için asayiş şube müdürlüğü ekiplerine 24 saat şok uygulamalar yaptırıyor. Adana’nın dört bir tarafında, şehrin giriş çıkışlarında ara sokaklarda bile polis gece-gündüz demeden 24 saat Aktaş’ın talimatıyla uygulama yapıyor. Aktaş kendisi de bütün uygulamaları 24 saat boyunca denetleyip bazı uygulamalara bizzat katılıp suçlularla mücadeleye katılıyor. Aktaş polis ile ara sokaklara girip burada vatandaşlarla sohbet edip onların derdini dinliyor. Polis karadan uygulama yaparken, havadan da drone ile takip yapılıyor. Drone ile yapılan takipte polisi görüp yol değiştiren ve kaçmaya çalışan şahıslar telsiz ile anında anons edilip yunus ekipleri tarafından yakalanıyor. Polisin yaptığı uygulamada drone ile çekilen görüntülerde filmleri aratmayan sahneler ortaya çıktı.

Polisin 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, motosikletleri çaldığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Kumar oynattığı öne sürülen 3 iş yerine adli ve idari işlem başlatıldı. 1 bıçak, 1 molotof kokteyli, 317,75 gram esrar, 187 şişe kaçak içki, 350 paket kaçak sigara, 847 kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. 54 sürücüye 183 bin 650 lira para cezası kesildi. Ayrıca uygulamada biri 10 yıl, biri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Bunun yanı sıra uygulamada 9 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.