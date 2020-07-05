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  4. Polis her yerde delil aradı! Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Polis her yerde delil aradı! Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 00:21 | Son Güncelleme

Kayseri’de başından vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayın yaşandığı evin bahçesinde fener ile boş kovan aradı.

Polis her yerde delil aradı! Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak’taki evde ailesi ile birlikte oturan Erol S. başından vuruldu. Kanlar içinde kalan Erol S. yakınları tarafından ambulans beklenmeden Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EVİN BAHÇESİNDE BOŞ KOVAN ARADILAR

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Erol S. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Evin içinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, evin bahçesinde de gece karanlığında el feneri ile boş kovan aradı.

Çevredeki vatandaşlar iki el silah sesi duyduklarını söylerken, yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı. (İHA)

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