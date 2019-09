Bursa’da aynı okulda öğrenim gören biri ilköğretim diğeri anaokulu öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor. Öğle yemeği için eve geldikten sonra okula diye çıkan ancak okula gitmedikleri sonradan tespit edilen 7 ve 5 yaşındaki 2 erkek kardeşin hayatından endişe eden ailesi kayıp müracaatında bulundu. Polis her yerde kayıp kardeşleri arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Kestel ilçesinde ikamet eden Gül(26) ve Ercan Çınar(32) çiftinin aynı okulda öğrenim gören oğulları 2. sınıf öğrenici Efe (7) ve anaokulu öğrencisi Mustafa (5) sabah saat 08.15’te birlikte okula gitmek için evden çıktı. Öğlen 12.15’te yemek yemek için yeniden eve gelen ağabey kardeş karınlarını doyurduktan sonra bir kez daha okula gitmek için evden çıktı.

Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan baba Ercan Çınar uyandığında saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmemesi üzerine telefonla okuldaki öğretmenlerine ulaştı. Ancak iki kardeşin öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Bunun üzerine panik olan Gül ve Ercan Çınar çifti oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradı. Okul ve ev arasındaki güzergahta ta her yeri arayan çift çocuklarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polis tarafından da aranan iki kardeşin güvenlik kamera görüntülerinden okuldan çıkıp öğle arasında eve geldikleri, bir süre sonrada evden tekrar çıktıkları bir müddet yürüdükten sonra kameralarda bir daha görünmedikleri okula da gitmedikleri tespit edildi. Olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen 2 kardeşten halen bir haber alınamazken çocuklarının hayatlarından endişe eden aile evlatlarının bulunması için yardım istedi.

Endişeli baba Ercan Çınar, eşinin fenalık geçirdiği için annesinin evine gittiğini, kimseyle en ufak bir husumetinin olmadığını söyledi. Çınar, "Öğleden sonra eve gelmeleri gerekiyordu gelmediler. Okuldaki öğretmenleri ile görüştük. Her ikisininde okula gelmediğini söylediler. Kayıp başvurusunda bulunduk. 2 gündür çocuklarım kayıp hayatlarından endişe ediyoruz. Okullarına ve mahallede kayıp ilanları yapıştırdık. Allah rızası için görenler bize ulaşsın" diye konuştu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.