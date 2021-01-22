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  4. Polis hırsızı 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı

Polis hırsızı 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı

22.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı, polisin 250 saatlik kamera kaydını incelemesi sonrası yakalandı.

Şanlıurfa’da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı, polisin 250 saatlik kamera kaydını incelemesi sonrası yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan bir iş hanındaki 4 iş yerinde meydana geldi. 10 gün içinde yapılan hırsızlıklarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinden masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, klima, televizyon, halı, semaver, vantilatör, televizyon ünitesi gibi çok sayıda ürünün çalındığı, bir iş yerinden de duvarı delinerek başka iş yerine geçildiğini belirleyen ekipler, bölgedeki 9 güvenlik kamerasınca kaydedilen 250 saatlik görüntüyü izleyerek zanlının B.E. olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı. İş merkezinden çalınan eşya sahiplerine teslim edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iş merkezine giren zanlının çaldığı eşyayı asansöre yerleştirerek aşağıya inmesi kameraya yansıdı.

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