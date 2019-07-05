Polis hırsızları benzin istasyonunda yakaladı. o anlar kamerada

İstanbul’da iki ilçede girdikleri evlerden ziynet eşyası, para ve elektronik eşya çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla benzin istasyonunda gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde Haziran ayı içinde meydana gelen hırsızlık olayları neticesinde artan şikayetler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemelerinin ardından, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları aracı tespit etti. Çalışmaları bu araç üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, şüphelilerin otomobille bir benzin istasyonuna girdiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Zanlılar araçlarının içerisinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların girdikleri evlerden para ve ziynet eşyalarının yanı sıra televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyaları da çalarak ortadan kayboldukları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Ömer Can G. (20), Mehmet Eren A. (18) ve Vedat G.’nin (24) daha önceden evden hırsızlık, ruhsatsız silah, mala zarar vermek, yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, oto hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Polisin şahısları gözaltına aldığı operasyona ait görüntüler, benzin istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin evden çaldıkları paralarla bir döviz bürosuna giderek döviz aldığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

