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Polis hırsızları suçüstü yakaladı

28.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Polis hırsızları suçüstü yakaladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir iş yerine ait depodan hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi üzerinde bir doğal gaz firmasının deposundan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir iş yerine ait depodan hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi üzerinde bir doğal gaz firmasının deposundan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca depodan çıkardıkları kalorifer peteklerini atarak kaçmaya çalıştı. 2 şüpheli, olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakayı ele verdi. Olayda 3. kişinin de olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, kaçarak izini kaybettirmek isteyen diğer şüpheliyi de olay yerine yakın bir yerde kovalamanın ardından kıskıvrak yakalandı. İsimlerinin E.Ş. (22), M.D. (18) ve E.Ü.(18) oldukları belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Olay yerinde yapılan polis incelemesinde, şüphelilerin depoya, kapısını zorlayarak girdikleri belirlendi.

Polis hırsızları suçüstü yakaladı

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