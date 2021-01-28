HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

28.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vefat ettikten sonra yöneticisi olduğu derneğin karşısındaki boş alana cenazesi izinsiz defnedilen şahsın mezarı, valilik kararıyla kaldırılmak istenirken, dernek üyeleri ve polis arasında gerginlik çıktı.

Olay, Kartepe Acısu Mahallesi Esentepe Sokak üzerindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Sokak’ta bulunan bir derneğin yöneticisi olan Yakup Tellioğlu, 6 Kasım’da 56 yaşında hayatını kaybetti. Tellioğlu’nun cenazesi Kartepe’de düzenlenen törenin ardından yöneticiliğini yaptığı derneğin önündeki boş alana defnedildi. Resmi olarak Kartepe Fatih Sultan Mezarlığına defnedilmesi gereken cenazenin dernek önüne defnedildiği iddiaları sonrasında başlatılan soruşturmanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından cenazenin mezarlığa taşınmasına karar verildi. Kararın ardından gece saatlerinde dernek bahçesine giden çok sayıda polis ve belediye ekipleri ise mezarın kaldırılmasını istemeyen dernek üyeleri ile gerginlik yaşadı.

Dernek üyelerinin araçları ile mezara giden yolun kapatılması sonrasında olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurduİstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu
Instagram hikaye indirmeInstagram hikaye indirme

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Çobanı evlilik vaadiyle dolandırdıktan sonra canlı yayında gözaltına alınan kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı: 21.7

Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Bursa'da donmak üzere olan kadın son anda kurtarıldı

Ekipler son anda fark etti! Bursa'da yürek yakan olay

Riva’da karaya oturan geminin son hali

Riva’da kurtarma çalışmaları başladı

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Esenyurt’ta kumarhane baskınında ilginç sözler: Başından beri bu ortamdayım

Esenyurt’ta kumarhane baskınında ilginç sözler: Başından beri bu ortamdayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.