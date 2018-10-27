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Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de para çekenleri soymak için banka önlerinde bekleyen 4 kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de para çekenleri soymak için banka önlerinde bekleyen 4 kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacada polis bir şüpheliyi bacağından vurdu. 3 kişi yakalanırken polis kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün Zümtürevler mahallesinde meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan otomobil, bir bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin bulunduğu aracı D-100 karayolunda takip etmeye başladı. Bu sırada şüphelileri takip eden polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler çalıntı olduğu öğrenilen araç ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri bölgeye takviye ekipler istedi. Kovalamaca ara sokaklarda da devam etti . Kovalamaca sırasında sivil bir polis aracı şüphelilerin aracına çarparak durdurdu.

YAYA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri havaya ateş ederek şüphelileri durdurmak istedi. Şüpheliler polisten kaçmaya devam etti. Bir süre devam eden kovalamacada bir şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, 2 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Polis kaçan son şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalıma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA
Yaşanan kovalamacada şüpheliler kaçarken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay yeri inceleme ekipleri şüphelilerin kullandığı araç ve çevresi inceleme yaptı. İnceleme sonrasında yerdeki boş kovanlar ve araç kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.
Bir görgü tanığı "Polis aracının şüphelilerin aracına çarptığı sesi duyduk. Arabadan inerek koşmaya başladılar, çok korktuk. Polis de peşlerinden ateş ederek kovalamaya başladı. Köşede de birini bacağından vurdu" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Polis ile şüpheliler arasında kovalamacaPolis ile şüpheliler arasında kovalamacaPolis ile şüpheliler arasında kovalamacaPolis ile şüpheliler arasında kovalamaca

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