HABER

Polis, intihar etmek için nehre atlayan kadını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri’ne atlayan bir kadın, arkasından nehre atlayan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.Olay, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı mevkiinde meydana geldi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri’ne atlayan bir kadın, arkasından nehre atlayan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.
Olay, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bırca Belek Parkı nehir kenarında devriye faaliyetinde bulunan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu fark etti.Genç kadının arkasından koşan polis memuru Nuh Toprak, intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E. isimli kadınının arkasından nehre atlayarak akıntıya rağmen genç kadını suda yakalamayı başardı. Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirdi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımıyla sudan çıkarılan Asiye E., olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendiTüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi
Turistik bölgede uyuşturucu satışına operasyonTuristik bölgede uyuşturucu satışına operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.