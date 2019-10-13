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Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Burdur’da yol kenarındaki çamlık alanda kendisini asmak isteyen bir kişi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ip kesilerek kurtarıldı.Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi.

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

Burdur’da yol kenarındaki çamlık alanda kendisini asmak isteyen bir kişi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ip kesilerek kurtarıldı.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Nato Mahallesi Antalya yol kenarındaki çamlık alanda bir kişi kendini çam ağacına asmak istedi. Çevredeki vatandaşların çamlık içinde kimliği belirsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çamlık alanı tarayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çam ağacına iple kendini asan Halil Ç.’yi (37) ipten kurtardı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ailevi sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulunan Halil Ç.’ye ilk müdahaleyi yaparak, şahsı Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

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