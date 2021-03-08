Polis İstiklal Caddesi'nda kadın yürüyüşüne izin vermedi

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem öncesi Taksim'e çıkan bütün yollar ve metro durakları da kapatıldı.

Polis, İstanbul'da Feminist Gece Yürüyüşü için İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kadınlara ise izin vermedi.Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle en geniş katılımlı kadın eylemi İstanbul'da gerçekleşti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kadınlar akşam saatlerinde Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için Sıraselviler Caddesi'nde toplandı. Grupların birleşmelerinin ardından yürüyüşe geçen kadınların İstiklal Caddesi'nde yapmak istediği eyleme ise polis izin vermedi.

Açıklamada, ayrıca "Pandemiyi bahane edip görevini yapmayarak kadınların şiddetten uzaklaşmasına engel olanlara, kadın cinayetlerini önlemeyenlere, kadınları tekrar tekrar mağdur eden yargılamalara, hayatını savunan kadınlara en ağır cezaları reva görürken şiddet uygulayan erkekleri ödüllendiren erkek adalete karşı feminist isyan karakolda, adliyede" denildi.

Kadınlar, Karaköy'e doğru yürüdükten sonra dağıldı.

Ankara'daki eylem

Ankara'da da kadınlar, Sakarya Caddesi'nde toplandı. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve kadın cinayetlerinin son bulması taleplerini dile getiren kadınlar, "Kadınların eşit ve özgür yaşayacağı bir dünyayı da biz kuracağız" açıklamasını yaptı. Kadınlar, "AKP elini bedenimden çek", "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa", "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, kadınların konuşmaları işaret diliyle de anlatıldı. Kadınlar, açıklama sırasında, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerini anımsatarak "İsyan" diye bağırdı. Kadınlar yaptıkları açıklamada, "AKP iktidarı kadın düşmanı politikalarıyla yüzyılları aşan mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımıza saldırıyor, erkekleri cesaretlendiren cinsiyetçi söylemlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.