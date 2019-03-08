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Polis İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen kadınlara izin vermedi (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:40 | Son Güncelleme

TAKSİM'den İstiklal Caddesi'ne yapılması planlanan kadın yürüyüşüne polis izin vermedi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM'den İstiklal Caddesi'ne yapılması planlanan kadın yürüyüşüne polis izin vermedi. İstiklal Caddesi girişinde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, gruba gaz mermisiyle müdahalede bulundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.30 için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletildi. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü. Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği ve etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi. İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDE TOPLANDILAR Saat 19.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nin girişinde toplanan grup sloganlar attı. Caddeye girmeye çalışan ambulansa yol veren kadınlar, açılan yoldan yürümek istedi. Polis buna izin vermeyerek grubun önünü kesti. Daha sonra slogan atan kadınlar, polisin müdahale için hazırlandığını fark edince yürüyüşe geçti. Polis, grubun önünü keserek gaz mermisiyle kısa süren bir müdahalede bulundu. Polis kalkanlarla grubu ittirerek uzaklaştırdı. Grup Sıraselviler Caddesi'ne doğru doğru dağıldı. Polisin, Taksim Meydanı'nda aldığı güvenlik önlemleri devam ederken, sık sık grupların Sıraselviler Caddesi yönüne dağılmaları için anonslar yaptı.

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